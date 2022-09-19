İstanbul'da polise silahlı saldırı! Durdurdukları 2 kişi polisi silahla vurdu
İSTANBUL Fatih'te polise silahlı saldırı düzenlendi. Nişanca Mahallesi'nde polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Eylül 2022 12:27
Fatih Nişanca Mahallesi'nde polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!