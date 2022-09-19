Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te iki polisi yaralayan G.G., emniyet birimleri tarafından Başakşehir'de bir viyadüğün altında saklanırken yakalandı.

Kimlik soran polisleri yaralamıştı

Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.