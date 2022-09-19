Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
İstanbul Başakşehir'de iki kişiye öldürdükten sonra Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 18:27
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te iki polisi yaralayan G.G., emniyet birimleri tarafından Başakşehir'de bir viyadüğün altında saklanırken yakalandı.
Kimlik soran polisleri yaralamıştı
Nişanca Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine bu sırada silahla ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, 2 polis memuru yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!