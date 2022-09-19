AK Parti'de 2023 seçiminin yol haritasını Erdoğan duyuracak
AK Parti, 2023 seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Partinin seçimlerdeki yol haritası 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Hazırlıklara saha çalışmaları, performans değerlendirmeleri ve seçim propagandası başlıkları altında devam edilecek.
2023 seçimleri için yol haritası hazırlandı, tarih verildi.
Hedefler 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
AK Parti seçim hazırlıklarını 3 başlık altında sürdürüyor.
Saha çalışması sürüyor
İlk adımda saha çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" adıyla yeni bir formatta devam ediyor.
Her haneye giriliyor, her vatandaşın derdi dinleniyor. İllerden gelen geri bildirimler inceleniyor.
Performanslar değerlendiriliyor
Hazırlıkların ikinci aşamasını, AK Partili milletvekillerinin performanslarının değerlendirilmesi oluşturuyor.
İllerde öne çıkan vekillerin tespitine önem veriliyor. 81 ilde yeni görevlendirmelerle takviyeler yapılması amaçlanıyor.
AK Parti'den gençlere özel hazırlık
AK Parti'nin seçim hazırlığının son aşamasının ise propaganda dönemi olması hedefleniyor.
2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 6 milyonu aşkın genç seçmen için de özel hazırlık yürütülüyor.
Erdoğan'ın yeni dönemde genç seçmenle buluşmalarının devam etmesi planlanıyor. Bu kapsamda gençlerin talepleri dinleniyor, raporlar oluşturuluyor.
Anketlerdeki son durum da titizlikle takip ediliyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!