Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide vefat etti
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, 94 yaşında vefat etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 14:13
Şide'nin cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazı müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
18 Kasım 1974 ila 1 Nisan 1975 ve 22 Eylül 1980 ila 13 Aralık 1983 arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Şide, Türk-İş Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!