Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İsmet Aybek'in ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 14:53
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğini iletti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!