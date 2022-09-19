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'İhtiyacı ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmetlerimizi sunacağız'

"Bütün milletimize olduğu gibi ihtiyacı ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de aynı hizmetleri aynı şekilde büyük bir sorumluluk duygusuyla, gayretle sunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 15:16
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'İhtiyacı ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmetlerimizi sunacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bütün milletimize olduğu gibi ihtiyacı ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de aynı hizmetleri aynı şekilde büyük bir sorumluluk duygusuyla, gayretle sunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde "Gaziler Günü Buluşması" düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, nesilden nesle aktarılan "ölürsem şehit, kalırsam gazi" inancı ve şuurunun, Türk milletine binlerce yıllık şanlı tarihe, şehitlik ve gazilik unvanıyla şereflenmiş kahraman atalara layık evlatlar yetiştiren bir millet olmayı sağladığını söyledi.

Polatlı'daki şehitlikte, bu toprakları vatan yapanların aziz hatırası nasıl dipdiri yaşıyorsa, dünyanın dört bir yanında 34 ülkede, 78 şehitlikte, istiklal, hürriyet, vatan ve insanlık için canını feda edebilme erdeminin anıtlarının dimdik ayakta durduğunu dile getiren Yanık, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümündeyiz. Birkaç gün öncesi Polatlı, Anadolu ve Türkiye için çok önemli bir tarihti. Sakarya Meydan Muharebesi'nin hemen öncesinde, Yunan işgal güçleri neredeyse bu noktaya kadar gelmişti. Polatlı'dan yankılanan top sesleri, Ankara'dan duyuluyordu. Tarihin gördüğü son meydan muharebelerinden biri olan bu savaşta ecdadımız kelimenin tam anlamıyla göğsünü siper etti." diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde alınan zaferle, Milli Mücadele'nin bir savunma savaşından taarruz savaşına döndüğünü ifade eden Yanık, dolayısıyla Milli Mücadele'nin akıbetinin bir anlamda burada belirlendiğini dile getirdi.

Artık vatan topraklarından düşmanın atılması safhasına geçildiğini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Nitekim birkaç yıl içinde Anadolu düşmandan tamamen temizlendi. İşte o kutlu zaferlerin işaret fişeği Sakarya Meydan Muharebesi'yle Polatlı'dan ateşlendi. Tarih bilgisi eksik bir genel başkan geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya laf etti. Gazi Mustafa Kemal'in bir Osmanlı Paşası olduğunu bilmeden ya da hatırlamadan Adapazarı'ndaki mitingde 'Sakarya Savaşı burada yapıldı' dedi. Ne Osmanlı'nın büyüklüğünden haberleri var ne de Sakarya Meydan Muharebesi'nin nerede yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar ne de bilmediklerinin farkındalar. Bu vesileyle tekrar anlatalım, öğretelim üzerimize düşeni yapmış olalım. Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya ilinde değil burada yani Polatlı'da yapıldı."

- "Sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz"

Bakan Yanık, bugün üzerinde yaşanan vatanın kuruluş şuurunu, çocuklara ve gençlere aktarmak gerektiğini vurguladı.

Devletin tüm kademelerinde, şehit yakınlarına, gazilere ve yakınlarına daha iyi imkanların sunulması, sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yanık, "Kahramanlıklarıyla övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için hizmetleri genel müdürlük seviyesinde yürüttüklerini, AK Parti iktidarında, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için çok önemli düzenlemeleri hayata gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Burada tabii ki bizim Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki hassasiyeti, şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize duyduğu o büyük hürmetin, vefa duygusunun büyük yeri var. İnşallah budan sonraki süreçte de Rabb'im nasip ederse biz bütün milletimize olduğu gibi ihtiyacı ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de aynı hizmetleri aynı şekilde büyük bir sorumluluk duygusuyla, gayretle sunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve ailelerinin hayat standartlarını yükseltmek, refahını arttırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz."

- "Bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gaziyi ziyaret ettik"

Yanık, şehit yakını ve gazilerin motorlu taşıt alımlarında, durumlarına uygun düzenlemeler dahilinde Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulduğunu hatırlattı.

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Şehit ve gazi çocuklarının eğitimleri için devletin imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Yanık, çocukların, kuruluşların kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlandığını, gazilerin çocuklarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarından ayrılan kontenjan dahilinde öncelikli yararlandığını söyledi.

İlköğretim sonrası yükseköğretimde de onları yalnız bırakmadıklarına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız yükseköğretim burslarından öncelikli olarak faydalanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmaları halinde hiçbir ücret veya depozito ücreti ödemiyorlar. Birçok sosyal yardımın yanı sıra yüzde 40 elektrik ve su indirim imkanı sağladık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarını ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip. Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartı bugüne kadar hak sahiplerine ulaştırıldı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızı kamuda istihdam ediyoruz. Yakın zamanda şehit yakınlarımızın 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttik. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437'ye çıkardık."

Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirterek, bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve gazi ile hanelerinde ve iş yerlerinde bir araya geldiklerini vurguladı.

Bakan Yanık, daha sonra protokol üyeleri ve gazilerle şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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