Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, motorin grubuna 1 lira 76 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.
Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Eylül 2022 15:23
Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, motorin grubuna 1 lira 76 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacak.
Yaşanacak indirim sonrası, motorinin litre fiyatı 23 lira seviyelerine gerileyecek. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.81 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.23 TL'ye satılıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!