Bakan Bozdağ, Arnavut mevkidaşıyla Thodex'in kurucusu Özer'in iadesini görüştü
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 17:30
Bakan Bozdağ, Arnavut mevkidaşı Manja ile "Thodex" isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!