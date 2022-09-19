Bakan Bozdağ: Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar

SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye!..
Sponsorlu İçerik
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
AK Parti'den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Bunları yapan TOKİ kurasına katılamayacak!
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
Erdoğan ABD'de 'terör' mesajı verdi: Bölgemizden kaldıracağız
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
Şanlıurfa'dan şehit haberi
Şanlıurfa'dan şehit haberi
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
'Azalıktan niye istifa ettin' diye soran muhtara kurşun yağdırdı
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
Zıpkınla balık avlamak için gölete giren lise müdürü boğuldu
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
EYT'linin merak ettiği üçlü maaş hesabı
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
Emre Olur Türkiye'ye getirildi
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
Bakan Özer, BM'deki zirvede konuştu
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Yeni sorularla KPSS yeniden: Sonuçlar 21 Ekim'de
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bozdağ: Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadı. Allah muhafaza memleket ciddi sorunlarla karşı karşıya olsa bunlar memleketin bir meselesini oturup, müzakere edip kararı alana kadar herhalde atı alan Üsküdar'ı geçer. Bunlar kararsızlar, irade ortaya koyamıyorlar. Ya iradeleri yok, irade bekliyorlar ya iradeleri var, cesaretleri yok"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Eylül 2022 19:14
Yazdır
Bakan Bozdağ: Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadılar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bozdağ, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, milletin partisi olarak yola çıktığı günden bugüne milletin dua ve desteğiyle başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.

Bozdağ, AK Parti'nin yapılan 15 seçimden başarıyla çıktığını hatırlatarak, "Anayasa değişikliklerine dair üç halk oylaması oldu. Üçünde de milletimizin teveccühüyle AK Parti'nin iradesi buluştu. Arkasından iki tane halk oyuyla cumhurbaşkanı seçimi oldu. İki cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletimiz Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın seçimi yönünde oy kullandı. Bütün seçimlerde Allah'a şükürler olsun bu aziz millet duasını ve desteğini bu büyük kadrodan esirgemedi." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının son 20 yılda ekonomiyi iyi bir şekilde yönettiğini belirten Bozdağ, AK Parti kadrolarının daha önce yaşanan sorunları büyük başarıyla çözdüğünü ve bugün yaşanan sorunları da çözecek tecrübeye sahip olduğunu bildirdi.

- "Hedef siyasi istikrarımızdır"

Bozdağ, Türkiye'nin en büyük hazinesinin siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun ülkeye kazandırdığı güven ortamı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer bir ülkede siyasi istikrar olur, güçlü iktidar iş başında bulunur, iyi bir yönetim ortaya koyarsa o ülkede güven olur, güven olan yerdeyse her şey daha iyi hale gelir. Hamdolsun son 20 yılda milletimizin iradesiyle sandıkta bir siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuruldu. Şimdi sistem değişikliğiyle bu güçlü iktidar, siyasi istikrar artık sistemin doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün Türkiye'yle uğraşanların ana hedefi bilesiniz ki Türkiye'nin siyasi istikrarını bozmak, güçlü iktidardan Türkiye'yi mahrum etmek, iyi yönetimi ortadan kaldırmak ve bunun doğurduğu güveni yok ederek, bambaşka bir noktaya ülkemizi taşımaktır. Hedef siyasi istikrarımızdır. Cumhurbaşkanımız bu istikrarın sembol ismidir. Hedef güçlü iktidardır. Cumhurbaşkanımız, bu güçlü iktidarın başındaki devlet başkanıdır. Hedef iyi yönetimdir. AK kadrolar, Cumhur İttifakı bu iyi yönetimin iradesidir. Onun için de bu hedefi bizim hep beraber görüp ona göre birlik tavır geliştirmemizde büyük fayda var."

Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, iyi yönetimini korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Bozdağ, Türkiye'nin büyümesini durdurmak isteyenlerin AK Parti iktidarına son vermek için çalıştığını dile getirdi.

- "Televizyondan başpehlivan mı çıkar? Sandıktan çıkar"

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tartışmak için televizyon yayınına davet ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yani siyasetin başpehlivanı nereden belli olur? Siyaset meydanından çıkar. Televizyondan başpehlivan mı çıkar? Sandıktan çıkar. Yahu 15 seçim olmuş Tayyip Bey, bu siyaset meydanının eli bükülmez, sırtı yere gelmez, rakiplerinin sırtını yere değdiren, göbeğine güneşi gösteren siyasetin başpehlivanı. Madalyasını şimdiye kadar elinden alan oldu mu? Yok. Kuşağını elinden alan oldu mu? Yok. Oradan çıkmış konuşuyor. Gel bakalım görüşürüz. Gel o zaman sandık ortada. Çık yiğit bir şekilde de ki 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım.' Hala 'Masa karar verirse aday olurum.' demek değil. Madem başpehlivanlık istiyorsun, yüreğinde yetiyor, çık meydana, 'Ben de varım. Ben de adayım.' de. Rekabet böyle olur. Millet hakem olsun ve kararını millet versin. Sandıktan kaçarak siyasetin, siyasetçinin giydiği kispeti giymeden, buradan başpehlivanlık edasıyla dolaşmaya kimsenin hakkı yoktur. Meydan burada. Halep oradaysa arşın burada. Herkesin bu meydana çıkmasında fayda var ama dikkat ederseniz çıkamıyorlar."

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını da henüz bulamadığını dile getiren Bozdağ, toplantılardan sonra cumhurbaşkanının vasıflarını anlattıklarını ama isim belirleyemediklerini söyledi.

Bozdağ, muhalefetin dağılacak endişesi taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu masadakiler, 'kim cumhurbaşkanı olacak? Adın kimdir? Falan isim olur mu, olmaz mı?' sorusunu birbirine sormaktan korkuyorlar. 'Masa çatlar, masa kırılır, masa dağılır' diye endişe ediyorlar. Daha bir konuyu konuşmaktan endişe ediyorlar. Toplan toplan dağıl. Konuş konuş dağıl. O zaman bunlar bir kararı alamadılar. Dört senedir masadan cumhurbaşkanı adayı ismi çıkaramadı. Allah muhafaza memleket ciddi sorunlarla karşı karşıya olsa bunlar memleketin bir meselesini oturup, müzakere edip kararı alana kadar herhalde atı alan Üsküdar'ı geçer. Bunlar kararsızlar, irade ortaya koyamıyorlar. Ya iradeleri yok, irade bekliyorlar ya iradeleri var, cesaretleri yok. Niye açıklamıyorsunuz? Yıpranmasın diye. O zaman sizin adayınız yıpranmaya müsait biri mi? Açıklayın da çıksın kendini tanıtsın, projelerini tanıtsın, millete anlatsın."

KAPAT [X]

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile protokol yapacağını, anayasaya aykırı olarak bazı yetkilerini elinden alacaklarını vurgulayan Bozdağ, "O zaman soruyorum, 'Türkiye'yi sizin cumhurbaşkanı adayınız mı yönetecek? Yoksa bu 7'li masadakiler, Türkiye'nin yönetiminde cumhurbaşkanı adayına kayyumluk mu yapacaklar? Kayyum olarak onlar mı yönetecek?' Çok net. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'nin 7 tane yöneticisi bir de cumhurbaşkanı adayı 8 tane olacak. Böyle bir yerden hayır gelir mi? Çift başlı kazık yere batar mı? Sekiz başlı hiç batmaz. Onun için Türkiye'nin geleceğini kurtaracak kadro burada. Allah'ın izniyle yarınları daha iyi hale getirecek kadroda burada. Ben teşkilatlarımıza inanıyorum. Öbür türlü konuşan, edenlere, onlara da bakmayın. Onların kendilerine hayrı yok. Milletin derdine deva olacak ellerinde de bir reçetesi yoktur. Reçete varsa yine AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Umut varsa yine burada, çare yine burada, gelecek yine burada, yarınlar, yine burada." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantıda Bakan Bozdağ, daha sonra partililerle görüştü.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Vaat olarak açıkladığınız hizmetleri biz zaten yapıyoruz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
AK Parti'de 2023 seçiminin yol haritasını Erdoğan duyuracak
AK Parti'de 2023 seçiminin yol haritasını Erdoğan duyuracak
Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu
İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu
'Türkiye İletişim Modeli' örnek oldu, Yunanistan da 'İletişim Başkanlığı' kuruyor
'Türkiye İletişim Modeli' örnek oldu, Yunanistan da 'İletişim Başkanlığı' kuruyor

Bu Habere Tepkiniz

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

Bankadan Kaçırılmayacak Fırsat

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-ihtiyac-kredisi
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

İDDK'dan önlisans diplomalarına ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, lisans öğrenimini tamamlamayanların aldıkları ön lisans diplomasında alan adı yazılmamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek bu konudaki Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

25 metrekare odaya 3500 TL istemişti! Ev sahibi ilk kez konuştu

İstanbu Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibi Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere, "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa'da eğitim avantajlarla başladı

Bursa?da eğitim, Büyükşehir Belediyesi?nin ?sosyal etkinliklerden burs imkanlarına, indirimli su ve ulaşım fiyatlarından kırtasiye desteğine kadar? her alanda sağladığı büyük avantajlarla başladı.
Advertisement