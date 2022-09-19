Unkapanı ve Galata Köprüsü araç trafiğine kapatılacak
Unkapanı Köprüsü ve Galata Köprüsü, gece yarısından sonra araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Eylül 2022 20:42
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında, Unkapanı adıyla da bilinen Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyuruldu.
Açıklamada, Atatürk Köprüsü'nün, 00.30 ile 04.30, Yeni Galata Köprüsü'nün ise 02.30 ile 03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açılacağı bilgisi yer aldı.
O istikametleri kullanacak İstanbulluların, alternatif olarak Haliç Köprüsünü tercih edebileceği belirtildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!