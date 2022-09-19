Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme

25 ve 26'ıncı dönem CHP Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Eylül günü tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Pekşen'in ölümünün ardından kızı Ezgi Pekşen sosyal medya hesabından babasına hastanede yanlış teşhis konulduğunu, bu yüzden hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

HASTANEDEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilişkin Acıbadem Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* "15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis'ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara'ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

* Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen'in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EZGİ PEKŞEN NE DEMİŞTİ?

CHP'li eski vekil Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesinin ardından kızı Ezgi Pekşen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

* "Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara 'göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?' diye anlattı. Ama 'ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına 'size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.

* Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. 'Size anjiyo yapalım' demek yerine 'size endoskopi yapalım' deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.

* Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur"