ORC Araştırma: Erdoğan'ın oy oranı çıkış trendinde
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki; 'Erdoğan'ın oy oranı uzun zamandan sonra ilk kez çıkış trendinde' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Eylül 2022 22:23
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Muhalefetin kendi gündemini ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği/açıklamadığı her günün, Erdoğan'a yaradığını söyleyebiliriz.
Açıklanan ve açıklanması planlanan projeler ile gündemi belirliyor, puan topluyor.
"Erdoğan'ın oy oranı uzun zamandan sonra ilk kez çıkış trendinde"
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Muhalefetin kendi gündemini ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediği/açıklamadığı her günün, Erdoğana yaradığını söyleyebiliriz.Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) September 19, 2022
Açıklanan ve açıklanması planlanan projeler ile gündemi belirliyor, puan topluyor.
"Erdoğanın oy oranı uzun zamandan sonra ilk kez çıkış trendinde"