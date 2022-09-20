Guantanamo kapatılıyor

ABD'de Biden yönetimi, Guantanamo Körfezi'ndeki hapishaneyi kapatmaya hazırlanıyor. WSJ ve Washington Post'ta yayınlanan bir raporda; Biden yönetiminin tutukluların diğer cezaevlerine nakledilmesini denetlemek ve kötü şöhretli hapishanenin kapatılmasını hızlandırmak üzere ABD'li üst düzey bir diplomat olan Tina Kaidanow'u görevlendirildiği belirtildi. Guantanamo hapishanesinde şu anda 36 mahküm bulunuyor.

Ancak Guantanamo'nun kapatılması kararının, Biden yönetimine karşı tepkilere sebep olması bekleniyor. 2010 yılında, Başkan Obama, tesisi kapatacağını söylediğinde ABD kongresi, Guantanamo tutuklularının ABD anakarasına naklini yasaklayan bir karar çıkardı. Demokratların yanı sıra muhalifler de büyük bir tepki gösterdi. Cumhuriyetçi milletvekillerinin duruşu da o zamandan beri büyük ölçüde değişmedi.

2002'DE İNŞA EDİLDİ

Başkan George W. Bush yönetimi sırasında 11 Eylül saldırıları ve Afganistan'ın işgalinden sonra ABD, Ocak 2002'de Küba'da Guantanamo Körfezi Hapishanesini inşa etti. Çoğunlukla El Kaide veya Taliban ile bağlantılı olduğu iddia edilen mahkümları tutuklamak ve sorgulamak için kullanılan hapishaneye son tutuklu 2008'de geldi. Birden fazla ülkeden çok sayıda şüpheli tartışmalı bir şekilde Küba'daki hapishaneye gönderildi. Burada tutukluların küçük düşürüldükleri ve işkence gördüklerine dair çok sayıda rapor yayınlanmasıyla ünlendi. Şimdiye kadar 800'den fazla mahküm tutuldu, ancak yüzlerce kişi George W. Bush ve Barack Obama yönetimleri tarafından evlerine iade edildi veya üçüncü ülkelere yerleştirildi.

MALİYET, NORMAL BİR CEZAEVİNE GÖRE 192 KAT FAZLA

Penn araştırma merkezi, tesisin kapatılması için bir yol haritası sunan ve ayrıca ulusal güvenliği korumak için alternatif yaklaşımlar teklif eden 197 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda, hapishanenin işletilmesi ve askeri komisyonlar için 100 milyon dolar dahil olmak üzere yılda 540 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Raporda ayrıca yüksek güvenlikli hükümlülerin tutulduğu Colorado, Floransa'daki hapishanelerde bir mahkümun yıllık maliyetinin yaklaşık 78.000 dolar olduğu belirtilirken Guantanamo'da bu rakamın 15 milyon dolar olduğuna dikkat çekildi.

OSMAN SAĞIRLI