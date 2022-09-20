Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor

Temmuz ayından bu yana seçim bölgelerinde yoğun bir çalışma yapan AK Parti'li vekiller sahadan ilginç verilerle dönmeye başladı. Yaklaşık üç aylık çalışma sonuçlarını değerlendiren milletvekilleri ve AK Parti kurmayları, şöyle konuştu: "Bu senenin başından itibaren AK Parti oylarında bir düşüş seyri vardı. Önce bu düşüş durdu, ardından son iki aydır yükseliş trendine girdiğini sahada gözlemledik. İlk sahaya çıktığımız Temmuz başından bugüne geldiğimizde seçmende AK Parti açısından önemli bir değişim söz konusu. İlk başta bize karşı tereddütle yaklaşan bir kitle vardı. Ama özellikle bir aylık çalışma sonucunda bu tereddüttün ortadan kalktığını gördük. Hayat pahalılığı yine baş sorun. Ama küresel bir kriz yaşandığının farkında vatandaş. Son dönemde 'kararsız, kırgın, küskün' diyebileceğimiz kitleden bize doğru bir yöneliş olduğunu da gözlemledik. 6'lı masanın ortaya somut bir şey koyamaması da bizim lehimize işledi. 6'lı masadan umutlar kesilmiş durumda. Anketlerde AK Parti'nin oylarının üç ay önceye göre 1,5-2 puan yükseldiği tespiti var. Seçime kadar bu seyrin devam edeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı. AK Partililerin saha gözlemlerine göre, KYK kredi borçlarının faizlerinin silinecek olması, vatandaşın 2 bin liraya kadar olan borçlarının devlet tarafından üstlenileceğinin yanı sıra yılbaşında asgari ücretliler ve çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik açıklamalar da vatandaş tarafından olumlu karşılandı.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

3 aylık çalışmaları sırasında sahada tespit edilen problemler, vatandaşın talepleri ve çözüm önerilerine ilişkin raporlar Eylül sonunda milletvekilleri tarafından AK Parti yönetimine sunulacak. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak toplantıda masaya yatırılacak ve atılacak adımlar belirlenecek.

Yücel Kayaoğlu