18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak

İstanbul Fatih'te binlerce kişi LGBT lobisinin günden güne artan dayatmalarına karşı yürüdü. Protesto Türkiye ile birlikte birçok ülkede büyük yankı uyandırdı. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Genel Başkanı Kürşat Mican, gazetemize yaptığı açıklamada yürüyüşü değerlendirdi ve 18 Temmuz'un yürütülen ahlaksız propaganda ve global ölçekli tahribat projesine karşı milat niteliği taşıdığını ifade etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen 30 bini aşkın ailenin Saraçhane'ye koştuğunu belirten Mican şunları söyledi: Dünyanın en tehlikeli örgütü olan LGBT yapılanması İstanbul mitinginden olağanüstü rahatsız oldu. Milletimizin bugünü ve geleceğini tehdit eden bu haysiyet düşmanlığının tedirginliği çok daha fazla artacak çünkü biz bu protestoları dalga dalga her bölgeye yayacağız.

FARKINDALIK ARTIYOR

Türkiye'de LGBT tehlikesi çok geç fark edildi. Biz 5 yıl önce başlattığımız uyarı amaçlı faaliyetler dahilinde onlarca konferans, panel düzenledik. Ben bu doğrultuda iki defa mahküm edildim. Halkımız Sırbistan'daki yürüyüşle biraz sarsıldı. Rusya'da yürütülen LGBT karşıtı kampanya da bu anlamda iç kamuoyu açısından etkili oldu. İstanbul-Saraçhane'ye çocukları ile koşan o aileler niçin orada olduklarını çok iyi bilen insanlardı. LGBT'ye karşı Türk toplumunda farkındalık katsayısı olağanüstü artıyor.

BU TEHLİKEYİ GÖRÜN!

Şu ana dek ahlaksız akımı görenler sadece korku ve endişe ile ne yapmalıyız diye soruyordu. Biz konferanslar dışında 150 bin ıslak imza topladık. Siyasi, bürokratik, sivil toplum kuruluşları nezdinde ahlaksızlığı yayan dernek ve benzer yapıların kapatılması için başvurularda bulunacağız. Medya ve diğer yollarla tanıtımının yapılmasının kanunen yasaklanması adına tüm girişimlerde bulunacağız. Türkiye'nin her yerinden insanlar ve STK'lar arıyor. Bu tepkiyi tek bir alanda toplayıp tek ses halinde hareket etmesini sağlamaya çalışacağız. Çünkü gerçekten de dünyanın en tehlikeli örgütü ile savaşıyoruz. Ne olur bütün milletimiz bu tehlikeyi görsün. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere İstanbul Valiliği, Emniyeti ve birçok resmi kurumun Saraçhane'deki eyleme sunduğu destek için de teşekkür ederim.

YILMAZ BİLGEN