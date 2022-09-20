Okul servislerinde tarifeli kazık

Her eğitim öğretim yılı başında yaşanan servis ücreti zam tartışmaları, bu yıl daha sert geçiyor. Belediyelerin belirlemiş olduğu tarifelerin dışına çıkan servis şoför veya şirketleri, velilerden fahiş fiyatlar istemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde gazetemizin gündeme getirdiği 'Okul servisleri korsanlığa dönüştü' başlıklı haberimiz sonrası velilerden çokça şikayet mesajları aldık. İstanbul UKOME'nin fiyat tarifesine çoğu servis şirketinin uymadığı ortaya çıktı. Hatta bazı şikayetlerde servisçilerin ilginç zam gerekçeleri de yer aldı. Tarifeye uymayan servisçilerin fiyatları artırmak adına 'Hostes ücreti' 'yeni araba' 'bilgilendirme mesajları' 'kameralı araba' gibi farklı sebeplerden ötürü fahiş fiyatlar istediği ortaya çıktı. Zamlı fiyata uymayan velilerin servisler tarafından çocuklarının kabul edilmediği ve mağdur edildiği de iddialar arasında yer aldı.

ÖZEL VE DEVLET AYRIMI OLAMAZ

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, belirlenen fiyatların üzerinde ücret talep edilmesinin yasak olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi servis taşımacılığında da fırsatçılar türediğini ifade etti. Çakar gazetemize verdiği demeçte "Ülkemizde özel okul, devlet okulu diye bir ayrım yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açıklamış olduğu fiyat tarifesi; okul öncesini, ilkokulu, ortaokulu, liseyi, özeli, devleti hepsini kapsamaktadır. Eğer ki vatandaştan çeşitli isimler altında fazla para istiyorlarsa mutlaka İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvursunlar. Yine düzeltemiyorlarsa ilçelerindeki Tüketici Hakem Kuruluna muhakkak müracaat etsinler" dedi.

KESİNLİKLE FIRSATÇILIK

Belirlenen tarife içinde hostes ücretlerinin de dahil olduğunu söyleyen Turhan Çakar "Bu tamamen Tüketici Hakları Kanunu'na aykırıdır. Servis şoförü ister, fırsatçılık yapar ama bunu velinin kabul etmesi asla talep edilemez. Ayrıca hostes zaten araçlarda zorunlu. 'Arabam yeni' diye ekstra ücret talep edilemez, bunun kanunu var, tarifesi var. İnsanlar bu kadar mağdur edilmemeli" açıklamasında bulundu.

YUMUŞAK KARNIMIZDAN VURUYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Ekstra hizmet verdiği için fazla ücret diye bir ücret talebi olmaz. Bunlar ancak diş geçirebildiğine bu tarifeyi uyguluyorlar. Evlatlarımız bizim yumuşak karnımız olduğu için de bazı velilerimiz bunu kabul ediyorlar. Bu fırsatçılığa göz yummayalım. Gerekli yerlere şikayetlerimizi bildirelim" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ