MHP, Bozdağ'a 'af düzenlemesi' için gidecek

MHP'li Yıldız, Bozdağ'dan 'infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini' isteyecek.

Diken'in internet sitesinde yer alan habere göre kulislere bir af yasasının görüşüldüğü, masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50'nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dahil etme bulunduğu yansımıştı.

Gelişmeler böyleyken, MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la bugün görüşeceğini Twitter hesabından duyurdu: "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım."

Yıldız, bir önceki mesajında da Anyasa Mahkemesi'ne işaret ederek, "Anayasa Mahkemesi'nin anayasa ve demokratik toplum düzeniyle imtihanına hep birlikte tanık olacağız" dedi.