Dolar 18,30 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,31 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 18:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2910
|18,2920
|18,3100
|18,3110
|Avro
|18,3160
|18,3170
|18,3020
|18,3030
|Sterlin
|20,8270
|20,9310
|20,8500
|20,9600
|İsviçre Frangı
|18,9110
|19,0060
|18,9400
|19,0300
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2610
|18,3410
|18,2800
|18,3600
|Avro
|18,2760
|18,3560
|18,2620
|18,3420
|Sterlin
|20,7670
|20,9770
|20,7900
|21,0000