Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sağlık Sigortasında İlk Ay Hediye
Sponsorlu İçerik
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara 'dolandırıcılık' uyarısı
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Mahkeme salgında özel yurt ücretini ödemeyen öğrenciyi haklı buldu
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
2013 KPSS soruşturmasında 21 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7'si avukat 15 gözaltı
Emekli intibak bekliyor
Emekli intibak bekliyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Altılı masada çatlak büyüyor
Okul servislerinde tarifeli kazık
Okul servislerinde tarifeli kazık
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
18 Eylül milat oldu, protestolar her bölgeye yayılacak
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Kararsız seçmen AK Parti'ye dönüyor
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Erdoğan: Eğitim öğretimi tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Fahiş okul servisi ücretine tepki: Veliler ne yapmalı?
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
Hastaneden Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
SPK: Piyasa bozucu hareketler radarımızda
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Uzman çavuşla tartışan FETÖ sanığı doktora 10 yıla kadar hapis istendi
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Borsadan sert düşüş! Yüzde 5,26 değer kaybı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
Kimlik kontrolü yapan 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
'Doğru Rakamları Veren Bürokrat Görevden Alındı' haberine yalanlama
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Cansu'nun kısa süren üniversite sevincindeki hatalı işleme soruşturma
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Motorine 1,76 TL indirim geliyor
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Bozdağ: Bırakın hukuk kendi hükmünü icra etsin!
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, beraberiz
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Gram altında sert düşüş: 976 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Kurum, sosyal konut projesine başvuran kişi sayısını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Bozdağ: İstinaf ile davalar daha da kısaldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargılama süreçlerinin uzadığına ilişkin söylemlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, aksine dava sürelerinin kısaldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 14:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

"6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı"na katılan Bozdağ, Cumhuriyetin ilk yıllarında istinaf mahkemelerinin olduğunu, ancak dönemin şartları gereği kapatıldığını dile getirdi. Sonraki süreçte de çeşitli dönemlerde istinafla ilgili kanun tasarılarının bulunduğunu aktaran Bozdağ, 2004'te ise bunun yasalaştığını hatırlattı.

Geçmiş dönemlerdeki adli yıl açılışlarında Yargıtay başkanlarının da istinafın kurulması yönünde taleplerini dile getirdiğine işaret eden Bozdağ, 2004'te ise istinafla ilgili yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek, tarihi bir reforma imza atıldığını vurguladı.

Bakan Bozdağ, reforma ilişkin kadroları oluşturmanın uzunca bir zaman aldığını, istinafın faaliyete geçmesinin 12 yılı bulduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden önce istinafı faaliyete geçirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve 20 Temmuz 2016'da bunun faaliyete geçirilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bozdağ, darbe girişimi nedeniyle yapılan yeniden değerlendirmede ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Artık erteleme yok, bu reformu hayata geçirelim." ifadelerini kullandığını bildirdi.

İstinafın büyük bir sistem değişikliği olduğunu kaydeden Bozdağ, 18 bölgede adli istinaf, 9 bölgede ise idari istinaf mahkemesinin bulunduğunu, 400'ü aşkın dairede ise 2 bin 583 hakim ve savcının görev aldığını söyledi.

Bekir Bozdağ, bundan sonraki hedefin daire ve hakim/savcı sayısını Avrupa ortalamasına taşımak olduğunun altını çizerek, "Bu oranları da daha ileri taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

"İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle insanımıza, hukukumuza, yargılama sistemimize büyük katkılar sağlamıştır." ifadelerini kullanan Bozdağ, bu konudaki eksik bilgilerle istinafa haksız değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir defa istinafın en büyük faydalarından biri nedir derseniz, Yargıtay ve Danıştaydaki yığılan iş yükünü aza indirmesidir. 2015 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza 433 bin 650 dosya gelmiş, istinafın faaliyete geçmediği tam yıl, kesin rakam. 2021'de ise 163 bin 580 dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş. Yani 270 bin 70 dosya azalmış ve oran itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısı yüzde 62 oranında düşmüştür. Hukuk dairelerine 2015 yılında 548 bin 715 dosya intikal ederken, istinafın uygulandığı 2021 yılında 176 bin 622 dosya intikal ettiğini görüyoruz ve 372 bin 93 dosya azalırken, dosya düşüş oranının yüzde 68 olduğunu görüyoruz.

İdari istinafa geldiğinde ise 2015 yılında Danıştaya gelen dosya sayısı 267 bin 837 iken istinafın uygulandığı 2021 tarihinde gelen dosya sayısının 101 bin 270'e düştüğünü ve yüzde 62 azaldığını görüyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştaya gelen dosyalarda yüzde 62 oranında, hukuk dairelerine Yargıtayımıza gelen dosyalarda ise yüzde 68 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Eğer istinaf faaliyete geçmemiş olsaydı bugün itibariyle tahmini söylüyorum, Yargıtayımızın önündeki dosya sayısı 5 milyon civarında olacaktı. Bunu hepimizin oturup iyi değerlendirmesi lazım."

Bakan Bozdağ, bu kazanımlardan birinin Yargıtay ve Danıştayın gerçek anlamda içtihat mahkemesi olması konusunda büyük rol oynadığını söyledi.

- Nüfus davalarında süre yüzde 66 düştü

İstinafın yargılama sürecini uzattığı yönündeki eleştirilere de değinen Bozdağ, istinaftan önce dolandırıcılık suçunun yargılamasının 995 gün iken istinaftan sonra 698 güne düştüğünü, cinsel taciz suçunda 984 günden 491 güne, taksirle öldürme suçunun ise 730 günden 533 güne düştüğü bilgisini verdi.

Hukuk davalarında da benzer azalmaların yaşandığını vurgulayan Bozdağ, nüfus davalarında da 999 gün olan yargılama süresinin 344'e düşerek yaklaşık yüzde 66 oranında azaldığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, "İstinafın faaliyete geçmesi, davaların görülme sürelerini olumsuz etkilemediği gibi davaların uzamasına da neden olmamış, aksine görülme sürelerini olumlu etkileyerek, davaların kısalmasına sebebiyet vermiştir." diye konuştu.

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin verdiği kararların, temyiz incelemesine gidenlerin onama oranlarının yüzde 88 olduğunu, ceza dairelerine gidenlerin onanma oranının ise yüzde 88,9 olduğunu aktaran Bozdağ, Danıştayda da benzer rakamların görüldüğünü belirtti.

Bozdağ, istinaf kararlarına her geçen gün güvenin arttığını kaydederek, istinaf mahkemelerinin verdiği kesin kararlar arasındaki uyuşmazlıkları konusunda da usulü gösteren yasaların açık ve tartışmadan uzak bir şekilde tayin edildiğini söyledi. Bu yöndeki eleştirilerin bilmeden yapılmaması gerektiğin işaret eden Bozdağ, Yargıtay ve Danıştayın istinafın kesin verdiği kararlarda uyuşmazlık taşıması halinde değerlendirip içtihat birliğini sağladığını vurguladı.

KAPAT [X]

- Atlamalı temyiz konusu

Bozdağ, konuşmasında, istinaf mahkemelerinin ikinci derecede yargılama yapan mahkemeler olduğunun altını çizdi.

Atlamalı temyiz konusuna da değinen Bozdağ, bu durumun istinafa güvensizlik anlamını taşıyacağını belirterek, Adalet Bakanlığı olarak, istinafı atlayarak bir temyiz sürecinin önünün açıcısı olmayacaklarını söyledi.

İstinaf mahkemelerinin devreye girmesiyle bazı süreçlerin uzadığına dair algı oluşturulduğunu bildiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Davaların görülme süresinin istinaf var diye uzaması söz konusu değildir. Tekil bazı örnekler üzerinden yüzlerce dosyanın daha kısada sonuçlandırıldığı gerçeğini görmezden gelirsek hem istinafa hem de istinafta görev yapan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı haksızlık etmiş oluruz. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Önümüzdeki dönemde, biz bu konulardaki taleplerin hepsine kapalı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Sistem sağlıklı işleyecekse istisnası olmadan işleyecek. Kural varsa her şey için o kuralı birlikte uygulayacak, birlikte o kurala uyacağız."

Toplantıya, ayrıca Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile yargı mensupları da katıldı.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Soylu: Operasyonda 132 kişi 2,5 saatte gözaltına alındı
Soylu: Operasyonda 132 kişi 2,5 saatte gözaltına alındı
'Pakistanlı kardeşlerimiz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur'
'Pakistanlı kardeşlerimiz her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur'
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
AK Parti'den 'Demirtaş pankartı' önünde fotoğraf tepkisi
AK Parti'den 'Demirtaş pankartı' önünde fotoğraf tepkisi
MHP, Bozdağ'a 'af düzenlemesi' için gidecek
MHP, Bozdağ'a 'af düzenlemesi' için gidecek
Altılı masada çatlak büyüyor
Altılı masada çatlak büyüyor

Bu Habere Tepkiniz

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

IŞID protestosuna katılan öğretmene disiplin cezası hukuka uygun bulundu

Danıştay 12 Dairesi, Piri Reis Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Maaşı dondurulan memurun 'zam talebine' red

Danıştay 12. Dairesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilçe müdürü olarak görev yapmakta iken 649 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanarak özlük ve mali hakları dondurulan memurun maaş artış ve zamlardan yararlanma talebinin reddi için açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM)Yönetmeliğine açılan 3 dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis amirleri eğitim merkezi emniyet mensubu öğrenci adayı amirlik eğitimi mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin birçok maddesine açılan davalardan üçünü sonuçlandırdı.
İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

İl İçi Özür Durumu Yer Değiştirme Sorunu Çözüm Bekliyor

Sayıştay'ın 2019 yılı denetim raporuna göre, Milli Eğitim Bakanlığında 2019 yılı sonu itibarıyla 45 bin norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenlere sadece maaş karşılığı olarak yıllık yaklaşık 3 milyar Türk Lirası ödeme yapılmaktadır. Bu tutara norm fazlası öğretmenlerden dolayı alınan ücretli öğretmenlerin maaşları ile eğitime hazırlık ödeneği, tedavi giderleri, aile ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar dahil değildir. Norm fazlası öğretmen sayısının bu derece yüksek olmasının nedeni mazeret dönemlerindeki il emri atamalarıdır. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alarak sorunu çözmesini istemiştir.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Lisan öğrencisi buluşuyla kriminal tarihine geçti

Lisan öğrencisi buluşuyla kriminal tarihine geçti

Türk lisans öğrencisi parmak izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla kriminal tarihine geçti, aile fertlerinin parmak izlerindeki benzerliği ispatlayan öğrenci bilim literatürüne giren çalışmasına soyadını verip Kriminalistik literatüre ilk kez bir Türk ismini katmayı başardı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Turizmin en doğal hali

Turizmin en doğal hali

? Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl altıncısını düzenlediği Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri ile Bursalılara doğa sporlarıyla dolu bir hafta sonu yaşattı.
Advertisement