Danıştay görevden almıştı, Hafik'in yeni belediye başkanı belli oldu
Sivas'ın Hafik ilçesi Belediye Başkanlığına, MHP'li Meclis Üyesi Harun İsa Gültay (41) seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 17:44
Hafik Belediye Meclisi, başkan Selahattin Çuhadaroğlu'nun Danıştay tarafından görevden alınmasının ardından olağanüstü toplandı.
Toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda, oy çokluğuyla MHP'li Meclis Üyesi Gültay belediye başkanı oldu.
AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Gültay'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.
Gültay ise görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!