Otomobilde yaraladığı çocukla babasını, acil serviste de vurmaya çalıştı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öne sürülen T.A. (46), komşuları Zeki (50) ve oğlu Tahir Mert (15) Koçin'in içinde olduğu otomobile tüfekle ateş açtı. Saldırıda bacağından yaralanan Tahir Mert, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelip, tedavideki baba ve oğluna ateş açmaya çalışan T.A., tüfeğin tutukluk yapmasıyla buradaki polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
Olay, 13 Eylül'de Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto
galeri sahibi Zeki Koçin ile oğlu Tahir Mert Koçin, iddiaya göre, iş yerinden
çıkıp eve gitti. Baba ile oğlu, otomobilden inmeye hazırlanırken, akli dengesinin
yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu ileri sürülen komşusu T.A.'nın silahlı
saldırısına uğradı. Saldırıda Tahir Mert Koçin, sağ bacağından yaralandı.
Koçin, polise ihbarda bulunup, yaralı oğlunu Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu kez yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil
serviste odaları kontrol ettikten sonra baba ile oğlunu buldu. T.A., tüfeğin
tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı. Bu sırada servisteki 1'i sivil 2 polis
memuru, tabancalarını çıkarıp müdahale etti.
Polisler, T.A.'dan tüfeğini bırakmasını istedi. T.A. ise boynuna tüfeği yaslayıp,
kendisini öldürmekle tehdit etti. Polisler, müdahale sonucu tüfeği ele geçirip,
T.A.'yı da gözaltına aldı. Olay, güvenlik kamerasına anbean yansırken, hasta
yakınları ise panik yaşadı.
'NASIL RAPOR ALDIĞINI BİLEMİYORUM'
Oğlunun tedavisinin ardından olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Zeki Koçin,
"Oğlumla birlikte araçtan inerken silahla saldırdı.
Araçla olay yerinden kaçarken 5-6 el ateş açtı. Aracın camları kırıldı, bu
esnada canımızı kurtarmaya çalışırken oğlum yaralandığını söyledi. Ben de yaralandığımı
sandım, hiçbir şey düşünmeden polise haber verdim. Hastaneye gittik orada polisler
varken içeri daldı.
Elinde otomatik tüfekle odalara bakıp, bizi buldu. Oğluma müdahale edilirken
herkese ateş açtı, silah patlamadı. Akli dengesi nasıl yok, nasıl rapor verildi
bilemiyorum. Hala şaşırmış haldeyim. Her şey görüntüde var. Psikolojimiz bozuldu.
Oğlum okula gitmek istemiyor" dedi.