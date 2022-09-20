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'Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik'

Bakan Dönmez; "Bu sektörde 142 bin çalışan var. Aileleriyle ve yan kollarıyla baktığımızda herhalde 5'le çarpmamız lazım. En az yarım milyon insanımız bu işten ekmek yiyor demektir. Geçtiğimiz yıl maden ihracatında 6 milyar dolarla rekor kırdık. Bu sene bu 6 milyar doları da aşacağız. Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 19:08
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'Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz yıl maden ihracatında 6 milyar dolarla rekor kırdık. Bu sene bu 6 milyar doları da aşacağız. Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Turhan Kalaycı ve partililerle bir araya gelen Dönmez, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yaklaşık 300 milyon liralık yatırımla Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hayata geçirilen 380 kW Trafo Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde madencilerle bir araya gelen Dönmez, ilk defa üniversite üçüncü sınıfta okurken Ereğli'de kömür ocağına teknik gezi yaptıklarını belirterek, "Belki elimizi kömüre bile sürmedik. Çıktığımızda birbirimizi tanıyamaz hale gelmiştik. Giren kardeşimiz 8 saat orada kömürle uğraşıyor. Başkaları ne derse desin, kömürün karası, altının sarısından daha değerli." dedi.

Son dönemlerde başta Batılı ülkeler olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele anlamında kömür aleyhine birtakım planlar ve programlar açıklandığını ancak atmosferin ve havanın insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayan Dönmez, "Korumamız gerekiyorsa birlikte de koruyacağız ama bugün hepsi kömür peşinde. Ne oldu da hepsi kömür peşinde? Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi." diye konuştu.

Dönmez, kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden biri olan Türkiye'de son keşiflerle yaklaşık 20 milyar ton kömür rezervi olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

"Linyit ve taş kömürü... Bunun 1,5 milyar tonu bu havzada. Taş kömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı 1000 yılda bitiremezsiniz. Onun için de diyoruz ki, kim üretirse üretsin, üretim artsın, istihdam artsın. Burada belki ihraç edecek kadar üretmiyoruz. Yıllık 30 milyon ton kömür ithalatı yapıyoruz. Bugünkü rakamlarla baktığınızda 300-400 dolar arasında değiştiğini hesaplayacak olursak, neredeyse 10 milyar dolar kömür ithalatı var. Yerin altında duruyor, müsaade edin çıkartalım."

Maden ocaklarında yıpranmadan dolayı erken emeklilik olduğuna, zaman zaman istihdam sayısında azalmalar yaşandığına, bu durumun da üretim planlarını etkileyebildiğine dikkati çeken Dönmez, "Her müessesenin üretim planı var. Ona dayalı olarak iş gücü planlaması yapılıyor. Arkadaşlar da tekrar çalışıyorlar. İmkanlar ölçüsünde bunları inşallah kararlaştırdıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Gerekirse burada böyle bir duyuruyu tekrar yapacağız." dedi.

- "Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik"

TTK'da çalışan sayısının 6 bini yer altında olmak üzere 8 bin 600 olduğunu anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Üretim artışı hedefimiz var. Mekanizeye geçmemiz lazım. Üretim artışını sağlayacağız, hem de iş kazalarını daha da azaltmış olacağız. Ne kadar mekanize olursak size de faydası var. Beden gücünü daha az kullanmış olacağız. Fakat bu coğrafya kömür madeninin jeolojik yapısı gereğince kolay değil. Kömür de bu coğrafyadaki eğim ve formasyonu aynı şekilde yapmış durumda. Maden ocaklarında mekanize sistemlerin belli açıların üzerinde çalışma kabiliyetleri zor ama ona rağmen mühendislerimiz AR-GE yaparak, sanayicimizle iş birliği yaparak zor şartlara rağmen buraya özgü mekanize sistemleri hayata geçiriyor. Kömürde alın terinin payı yüksek ama aklımızı kullanır, akıl terimizi de katarsak o zaman hem siz hem de idarelerimiz mutlu olacak."

Dönmez, madenciliği önemsediklerini dile getirerek, "Bu sektörde 142 bin çalışan var. Aileleriyle ve yan kollarıyla baktığımızda herhalde 5'le çarpmamız lazım. En az yarım milyon insanımız bu işten ekmek yiyor demektir. Geçtiğimiz yıl maden ihracatında 6 milyar dolarla rekor kırdık. Bu sene bu 6 milyar doları da aşacağız. Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik." diye konuştu.

Madencilerle ilgili promosyon çalışmalarına da değinen Bakan Dönmez, "Artan ücretlerden dolayı kurumların geçmiş yıllarda bankalarla yaptığı anlaşmalar var. Şimdi ücret artışlarından dolayı bunların güncellenme ihtiyacı doğmuş. Bana da intikal etti. İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız." bilgisini verdi.

- "Madencilerin çalışma hayatlarıyla alakalı önemli ilerlemeler sağlandı"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da iktidarları döneminde madencilerin çalışma hayatlarıyla alakalı önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "Ne yapsak azdır, madencilik zor iştir. Zaman zaman yerin altına indiğimizde o şartları görüyoruz. Bizlerin görevi de sizin çalışma hayatınızı kolaylaştırmak. Bu anlamda yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmanın gayreti içinde olacağız." şeklinde konuştu.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise promosyonların güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Şehit aileleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın sözü var; şehit ailelerinin iş başı yapmasıyla ilgili. Onlarla ilgili zannediyorum çalışma devam ediyor. 4 bine yakın işçi emekli oldu, işçi alınması gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından madenciler, Bakan Dönmez'e madenci feneri hediye etti.

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