Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Eylül 2022 20:34
BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!