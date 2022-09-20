Fahiş servis ücretleri velileri korsana yönlendiriyor

Okulların açılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen öğrenci servisleriyle ilgili fahiş ücret tartışmaları bitmedi.

İstanbul'da bu yıl servis taşımacılığı için belirlenen zam oranı yüzde 19,21 olsa da bazı okul servis firmaları belirlenen bu zam oranının üzerinde fahiş fiyatlar belirledi. Öyle ki bazı ilçelerde bir öğrenci için yıllık 22 bin lira isteyen taşıt firması var.

Fahiş zam yapanların çoğu özel okullarla anlaşan taşıma şirketleri. Bu okullarda başka servis seçeneği olmadığı için veliler korsan servislere yöneliyor.

Ancak korsan servisler, öğrenciler için birçok riski barındırıyor.

Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, "Sağlık raporu, psikoteknik raporu, uyuşturucu ve alkol muayenesi, sabıka kaydı ve ehliyet, GBT'si olmak üzere sürekli bunlar denetlenemiyor." dedi.

Fahiş fiyatla karşılaşan verilerin korsan servise yönelmek yerine, tarifenin üstünde ücret isteyen firmaları tüketici hakem heyetine şikayet etmesi öneriliyor.