Esenyurt'ta feci kaza: 3 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 1584 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Levent G. idaresindeki 34 LDG 871 plakalı servis aracı ile Rakam Elhamud kontrolündeki 80 MA 2157 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanırken, babasıyla birlikte motosiklette bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud servis aracının altında kaldı. Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı baba Rakam Elhamud'u ise hastaneye kaldırdı. Baba Elhamud ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili servis şoförü Levent G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.