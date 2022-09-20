Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK Amasra Müessesesi'nde çalışan madencilerle bir araya geldi. Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi. Bakan Dönmez, "İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK'ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Dönmez'in konuşması sırasında madenciler, "İşte devlet, işte madenci" sloganını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez'e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay'a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.