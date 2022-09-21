21 Eylül 2022'den öneli gündem başlıkları
21 Eylül 2022'den öneli gündem başlıkları.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.
(New York)
SPOR
1- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak.
(Şırnak/13.00)
2- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta perşembe günü Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.
- Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ve bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son antrenmana statta çıkacak.
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