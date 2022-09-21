Yunanistan mülteciyi boğuyor FETÖ'cüyü özel ekiple kurtarıyor

Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan Suriyeli göçmenlerin botlarını batırarak ölmelerine neden olan Yunanistan, FETÖ'cülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta 1 ay boyunca mahsur kalan Suriyeli mültecileri uluslararası baskılar sonucu kabul eden Yunanistan, aynı şekilde mahsur kalan 6 FETÖ'cüye özel tarife uyguladı.

MAĞDUR GİBİ DAVRANDILAR

KHK ile kamudan ihraç edilen ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan 6 FETÖ'cü sosyal paylaşım ağları üzerinden kendilerini mağdur gösteren bir video yayınlayarak, "Politik sebeplerden dolayı Yunanistan tarafına, topraklarına geçtik. Sığınma talep ediyoruz. Her tarafımız bataklık, 6 gündür ada gibi bir yerde kalıyoruz. Yiyeceğimiz, suyumuz yok denecek kadar az. Çok zor durumdayız. Arkadaşlarımızdan birisi hasta. Acil tıbbi müdahale yapılması gerekli. Sivrisinekler tarafından her tarafımız sokuldu. Yunanistan makamlarından yardım talep ediyoruz" dedi. Videoyu sosyal paylaşım ağlarında paylaşan FETÖ'cüler de Yunanistan makamlarından yardım istedi.

ÖZEL EKİPLE KURTARILDILAR

2'si kadın 6 FETÖ'cü için Avrupa Birliği eski parlamenteri Rebecca Harms da bir paylaşım yaparak, Yunanistan makamlarına 'kuralları uygula' talimatı verdi. Yüzlerce mazlum mülteciyi Meriç Nehri'ne geri iten, botlarını batırarak ölüme terk eden Yunanistan, FETÖ'cülerin çağrısının ardından anında harekete geçti. Yunan güvenlik güçlerince mahsur kaldıkları Ferecik adacığından özel olarak alınan 6 FETÖ'cü karakola götürüldü. 100 binden fazla teröristi barındıran Yunanistan, FETÖ'cü teröristlere özel ilgi göstererek, FETÖ'cülerin ihtiyaçlarını karşıladı, sığınma başvurularını da işleme aldı. Öte yandan FETÖ'cülere geri gönderilme durumunun olmadığı da garanti edildi.