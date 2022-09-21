Suriyeliler dönüyor, Türk işveren panikte

Türkiye'de ara eleman problemi gitgide büyüyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde nitelikli ve yetişmiş eleman bulunamıyor. Gençlerin daha kolay meslekleri tercih etmesi bu sorunu daha da büyütüyor. Ancak son dönemde eleman sıkıntısı farklı bir boyut aldı. Suriyelileri çalıştıran işverenler, mültecilerin ülkelerine dönmesi sebebiyle eleman sorunu yaşamaya başladı. İstanbul'da deri imalatının kalbi olarak bilinen Zeytinburnu'nda şu an 1.000 kişiye ihtiyaç var. Gazetemize konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir deri atölyesi sahibi Şehmuz Kıran Altıparmak, eleman bulamadıkları için sektörde yüzde 30 kapasite ile çalışıldığı söyledi.

YARI FİYATA ÇALIŞIYORLAR

Maaşlarının daha uygun olması nedeniyle zamanında Türk işçi yerine Suriyeli istihdam ettiklerini anlatan Altıparmak "Şimdi ülkelerine geri dönmeye başladılar. İki yıldır dikim ustalığı yapan çalışanımız işi bıraktı. Türk ustalar da çok para istiyor" açıklaması yaptı. Suriyeli deri dikim ustasının aylık 7.500 liraya çalıştığını söyleyen Altıparmak "Bugün aynı işi yapacak olan Türk usta 15 bin lira istiyor. Bunu verecek bütçemiz yok, işleri çok kaliteli olmasa da uygun maliyetli olduğu için yabancı çalışan tercih ettik, ancak şu an bulamıyoruz" diye konuştu.

TEKSTİLDE AÇIK 60 BİN

Yalnızca tekstil sektöründe bugün 60 bin ara eleman açığı bulunuyor. Deri imalathanelerinde ise ihtiyaç 10 binin üzerinde. Aynı şekilde mobilya sektöründe 25 bin, takım tezgahı ve makine sektöründe 20 bin, turizm ve yeme içme sektöründe 15 bin, otomotiv ve yan sanayide 5 bin eleman açığı bulunuyor.

MÜLTECİLER DE FİYAT ARTIRDI

Hazır giyim sektörüne imalat yapan bir başka üretici Serkan Durmaz ise "Kesim, baskı, dikim ve kalite kontrol gibi ustalık istemeyen alanlarda da açığımız var. Nitelikli elemanı geçtik, niteliksiz bile bulmak zor. İmalathanelerde mültecilerin sayısı azalınca, onlarda fiyatlarını yükseltti. En basit işi yapan işçi asgari ücrete çalışmıyor. Türk işçiler ise haliyle 8 bin liradan aşağı iş beğenmiyorlar" diye konuştu.

HAFTADA 1.500 YABANCI ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPIYOR

Geçici koruma ile Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklular ikamet ettikleri şehirlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatılıyor. Bu yılın ağustos ayı sonuna kadar toplam 40 bin 465 yabancı uyruklu ülkesine dönerken, her hafta ise ortalama 1.000-1.500 kişi ülkelerine dönüş yapıyor.

KAAN ZENGİNLİ