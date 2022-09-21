Alanya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen engelli, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 08:14
Tosmur Mahallesi'nde bir sitedeki daireden duman kokusu geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, su dolu tepsinin üzerinde yanan mangalın yanında engelli Adem Yeğni'yi (46) hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yeğni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yeğni'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Cenaze, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!