Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımayı hedefliyoruz

Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayan demir yolları ulaşım teknolojileri fuarı InnoTrans 2022'ye katılan Karaismailoğlu, fuarda bakanlık standının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile fuara katılan Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Karaismailoğlu, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın raylı sistemler sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve onun şirketleri yanında pek çok Türk firmasının ürünlerini burada sergilediğini belirtti.

TCDD'nin Türkiye'nin küresel markalarından biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'de 166 yıllık bir demir yolu kültürü var. Tabii önemli yatırımlarımız var. Artık biz Türkiye olarak demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Bundan sonra demir yolu sektöründe ihtiyaçlarımız çok daha artacak. Demir yolu sektöründeki yüksek teknoloji isteyen ürünlerin geliştirilmesi konusunda ülkemizde çok önemli çalışmalar var. Bu geliştirdiğimiz ürünleri dünyaya tanıtmak, hem de demir yolu sektörü için iş birliği alanında InnoTrans en önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğu için burada güçlü bir şekilde varız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 4 bin 500 kilometre demir yolu inşaatının sürdüğünü ve bunun artarak devam edeceğini dile getirdi.

Sadece yolcu taşımacılığında değil lojistikte de demir yolu sektörünün kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Karaismailoğlu, özellikle karbon emisyonunun azaltılmasında, yeşil enerjide ve tedarik zincirinde bağlantıların kurulmasında demir yollarının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Adil Karaismailoğlu "Bunun da altyapısını oluşturmak ve demir yolu araçlarının geliştirilmesi, ihtiyaçlarımızın giderilmesi ve hem de kendi ürünlerimizi dünyaya tanıtma açısından bu tür organizasyonlar (InnoTrans) bizim çok önemli ve çok kıymetli." dedi.

Saatte 160 kilometre hıza uygun 'milli elektrikli trenlerin" seri üretimine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Test süreci 10 bin kilometreyi aştı. Önümüzdeki aylarda sertifikasını da alarak inşallah yolcu taşımaya başlamayı hedeflemekteyiz. Ardından ikinci, üçüncü setler zaten bantta çalışmaları devam ediyor. Onun devamı 225 kilometrelik hıza sahip yine milli elektrikli trenimizin de şu an tasarım çalışmaları bitmek üzere. Orada da önemli ilerleme var.

Bunun dışında 250 kilometre ve üzeri hızlara sahip trenleri yine Türkiye'de üretmek üzere de organizasyon ve tasarım çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Tabii bu çok geniş bir alan. Hakikaten hem yüksek teknoloji isteyen ve yüksek maliyetli işler olduğu için de maksimum fayda sağlayacak şekilde ülkemizin mali yükünü de çok sarsmadan bu işleri nasıl yapabiliriz onun telaşı içindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde ülkemizde demir yolu açısından da çok önemli gelişmeler olacak."

Türkiye'de demir yolları projelerini bitirme hızının "rayına" girdiğini söyleyen Karaismailoğlu, projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve farklı enerji alternatifleri üzerinde de sürekli çalıştıklarını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de güneş, rüzgar enerji sistemleri ve hidroelektrik santralleri konusunda çok ciddi atılımlar olduğunu dile getirerek, "Son aylarda yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizinden sonra zaten bütün dünyanın gündemi enerji oldu. Orada ülkemizin menfaatine ne varsa onun araştırması içerisindeyiz." dedi.

- InnoTrans 2022

Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım fuarlarından biri olarak nitelendirilen InnoTrans'ın dünkü basın brifinginin ardından resmi açılışı gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle iki defa ertelenmek zorunda kalan InnoTrans, bu yıl "sürdürülebilir hareketlilik" temasına odaklanıyor.

Fuarda, şehirlerde hareketliliği kolaylaştıran ulaştırma teknolojileri ve toplu taşımayı daha sürdürebilir yapan yeni akıllı çözümler damga vururken, dijitalleşme ve akıllı ağ oluşturma araçları da katılımcılardan ilgi görüyor.

Toplu taşımacılığın yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda, 56 ülkeden 2 bin 834 şirket, yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor.

Demir yolu altyapısı fuarın ana konusu olurken, demir yolu teknolojisi, toplu taşıma, iç mekanlar ve tünel inşaatı, lokomotifler, hızlı tren setleri, sinyalizasyon ekipmanları, vagonlar ve raylı sistemler alanındaki diğer tüm ekipman ve hizmetlere ilişkin son yenilikler ziyaretçilere sunuluyor.

Fuar, 20-23 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye'den 60 firma yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alan ile fuarda yer alıyor ve 27 salonun neredeyse her birinde birkaç Türk firması bulunuyor.

Fuarın katılımcıları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bakanlık bünyesindeki TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, AYGM ve TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ ile ASELSAN, TÜRASAŞ ve TÜBİTAK RUTE de yer alıyor.

Ayrıca Durmazlar, Kardemir, Gök Yapı, Petes Makina, Karsan, Sarkuysan, Elsitel, Yapıray ve Bozankaya gibi önemli Türk şirketleri de fuarda en yeni ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl fuarda demir yolları için dijital çözümler ve enerji tasarrufu sağlayan demir yolu özellikle odak noktası olurken, iklim konusunda sürdürülebilirliğin de üreticilerin radarında olması dikkati çekiyor.