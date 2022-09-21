Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi

Tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlayan Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Başka bir ifade ile değeri otuz bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

27 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre Tüketici Hakem Heyetleri, daha önceden olduğu gibi bir üyenin tüketici örgütlerinden olmak üzere 5 kişiden oluşacak.

Başvurular doğrudan yapılabileceği gibi, e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile de yapılabilecek. Bu yönetmelikle birlikte Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı için, 15 bin 430 lira olarak belirlediği başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin lira olarak uygulanacak.

Hüseyin GÖKÇE