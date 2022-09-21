Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına başvuran resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan toplam 614 bin 390 öğretmenin yüzde 98.64'ünün eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin kariyer basamakları kapsamında aldıkları eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98.71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98.08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98.64'ü eğitimlerini tamamladı."

Bakan Özer, öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı

Öte yandan Bakan Özer, 19 Eylül tarihinde sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığını hatırlatarak "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.