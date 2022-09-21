'AYM, 2012'den sonra yönünü hak eksenli yaklaşıma doğru çevirmiştir'
AYM Başkanı Arslan: AYM, 2012'den sonra ideoloji eksenli yaklaşımdan yönünü hak eksenli yaklaşıma doğru çevirmiştir
Eklenme : 21 Eylül 2022 11:27
ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması" konulu etkinlikte konuştu.
AYM Başkanı Arslan: AYM, 2012'den sonra ideoloji eksenli yaklaşımdan yönünü hak eksenli yaklaşıma doğru çevirmiştirPARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!