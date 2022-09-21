YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, genç bilim insanlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmaları uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için geliştirilen "Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi" hayata geçiyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, seviye tespit sınavı sonrasında İngilizce seviyeleri "iyi" ve "çok iyi" düzeyde olan doktoralı araştırmacıların akademik yazma yetilerini artıracak "Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı" 24 Eylül cumartesi günü başlayacak.

Program kapsamındaki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından verilecek. 175 akademisyenin yararlanacağı ve haftada 6 saat olarak yapılacak eğitimler, 11 Ocak 2023'te tamamlanacak.