İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik davanın 11 Kasım'a ertelendiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret davasına devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İmamoğlu'nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek, tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının olduğu DVD'lerin çözümlenmesini talep etti.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD'lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.