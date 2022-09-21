Osmaniye'de bir çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı itfaiye çıkardı
Osmaniye'de ilkokul öğrencisinin parmağına sıkışan plastik parça, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 15:16
Mithat Paşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi T.T, okulun kitaplığında bulunan plastik parçayı parmağına taktı.
Çocuğun parmağına sıkışan parçanın çıkarılamaması üzerine öğretmenler itfaiyeden yardım istedi.
Okula sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan plastik parçayı keserek çıkardı.
Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!