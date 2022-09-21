Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 15:17
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!