Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak ziyaret ettiği Adıyaman Valiliğinde çiçeklerle karşılanan Bakan Kirişci, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik toplantı salonunda 'Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri' toplantısına katılan Kirişci, tarımda ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Kirişci, "Ülke olarak bugün yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolara ulaştı. Bu tarihin en yüksek miktarıdır. Biz iktidara geldiğimiz 2002 yılında bizim ihracatımız 36 milyar dolardı. Tarım ürünleri ihracatımız da bunun yüzde 10'unun biraz üzerinde, 3,7 milyar dolardı. Şimdi biz biraz zorlasak 2002'deki tarım ürünlerinin de içinde yer aldığı tüm Türkiye ihracat miktarını tek başımıza gerçekleştirebilecek durumdayız" dedi.

"ÇKS işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek"

Hayatın her alanında teknolojinin kullanıldığını ve e-Devlet uygulaması üzerinden birçok işlemin yapılabildiğini hatırlatan Bakan Kirişci, ÇKS işlemlerinin de 1 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kirişci, "Artık e-Devlet üzerinden birçok iş ve işlemi yapabiliyoruz. Yani evde otururken, araçta seyahat ederken veya bir yerde piknik yaparken oturup elimizdeki telefonumuzdan, tabletimizden artık çok rahatlıkla e-Devlet uygulamalarından istifade edebiliyoruz. O halde biz çiftçimiz de bundan yararlansın istedik. İnşallah 1 Ekim itibarıyla bütün çiftçilerimiz ÇKS işlemlerini, kayıtlarını e-Devlet uygulamamız üzerinden yapabilecekler. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Destek sadece mazot ve gübrede kullanılabilecek

2023 yılı mazot ve gübre desteğini 6 ay öne çektiklerini ancak bu desteklerin sadece mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini vurgulayan Bakan Kirişci, "2023'te ödeyeceğimiz mazot ve gübre desteklerimizi 6 ay öne çekip, bu ayın sonunda, önümüzdeki ayın başında sizin kendinize ait bir Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak banka kartına ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para sektörde kullanılmış olsun. Hububatta dekar başına 22 liralık mazot desteği, 20 liralıkta gübre desteğimiz vardı. Toplam 42 liraydı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübre desteğini 46 liraya çıkartıyoruz. Daha önce toplamı 42 lira yapan dekar başına desteğimizi 121 liraya çıkartıyoruz. Bu da üç katından fazla bir artış anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Sözleşmeli üretim modeline geçeceğiz"

Bakan Kirişci, 1 Ekim tarihinde TBMM'ye önemli bir yasa teklifi sunacaklarını belirterek, "Elinizde arsanız var. Bu arsaya sıradan bir bina yapmak isteseniz bu bina için belirli yerlerden izin almak durumundasınız. Ama o arsaya bir şey dikmek veya ekmek istediğinizde kamudan da eğer destek beklemiyorsanız kimseye sormanıza gerek yok. Ya arkadaşlar böyle bir başıboşluk olabilir mi? Hani hep överiz ya Hollanda, Hollanda diye. Siz Hollanda'da kamunun bilmediği, onay vermediği bir ürünü üretin, sonra elde ettiğiniz ürünü de pazarda satın, satabiliyorsanız. Dolayısıyla biz bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Yani şunu yapacağız. Çiftçimiz, sözleşmeli üretim modeliyle üretim yapacak ki rahat etsin. Sözleşmeli üretim tabii ki kendisiyle beraber tarım sigortasını da getirecek. Sözleşmeli üretimde kesinlikle ve kesinlikle üreten ile talep eden bir araya gelecek. Tarafların hukuku gözetilecek ve her iki tarafı da koruyan, kollayan, uyulmazsa yaptırımları olan bir uygulama devreye girmiş olacak. Bunu biz çok önemsiyoruz, çünkü herhangi bir uygulama değil. 1 Ekim'de gazi Meclisimize sunacağız. Meclisimizde yasalaşmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in de yer aldığı toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.