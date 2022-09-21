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Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus personelin kimlikleri belli oldu. Öte yandan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 19:24
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

"Helikopter önce yola çarptı"

Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:

"Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler."

Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, "Acıgöl'de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu" şeklinde konuştu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı

Konuyla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "21 Eylül 2022 günü, saat 16:00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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