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'Devlet başkanları, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giriyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her yerde milletini onurla temsil ettiğini belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde devlet başkanları görüşmek için sıraya giriyorlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 16:56
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'Devlet başkanları, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giriyor'

Özhaseki, Hatay'da partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda aldıkları karar gereği şehirleri gezdiklerini söyledi.

Mazeret üretmeden, gece gündüz çalışarak topluma hizmet etme sözüyle iş başına geldiklerini anlatan Özhaseki, bu sözlerinde durduklarını belirtti.

Belediye başkanının vatandaşla gönül bağını koparmaması gerektiğine işaret eden Özhaseki, kendileriyle birlikte birçok yere hizmetin başladığını, Türkiye'de şehirlerin eli ve yüzünün açığa çıktığını aktardı.

AK Parti olarak temel felsefelerinin hizmet ve eser siyaseti olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bütün belediyelerimizde arkadaşlarımız gayret ediyorlar, uğraşıyorlar, eser ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlarda iftihar ediyoruz. Çok şükür yaptıklarımız da ortada. Gerek merkezi hükümet olarak Türkiye'ye kazandırdığımız eserler ki son 20 yılın içerisinde sessiz bir devrim yaşanmıştır. Bugün ufak tefek sıkıntılarımız, çözmek zorunda olduğumuz birçok problemimiz olsa da Allah'a şükür bunların altından kalkacak kadro, birikim, bilgi başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizde var. Bunların altından da kalkarız, ama Türkiye'ye o kadar çok eser kazandırdık ki herkes elini vicdanına koysun. AK Parti ailesine de sesleniyorum, başınızı lütfen dik tutun, her zaman bizim anlımız açık."

- "Türkiye'de 1390 belediye var, 807'si AK Parti'li"

Türkiye'deki belediyelerin büyük bir çoğunluğunun AK Parti'li olduğunu aktaran Özhaseki, "Şu anda Türkiye'de 1390 belediye var, 807'si AK Parti'li. 230'u Cumhur İttifakı ile beraber hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisine ait. Yani yaklaşık 1390 belediyeden 1040 belediye Cumhur İttifakı'na ait. Nüfusun yüzde 65-70'ine yine biz hizmet ediyoruz. Neden böyle oluyor? Vatandaş 20 yıl boyunca aynı partiye, aynı lidere niye güveniyor, oy veriyor? Şundan dolayı, biz vatandaşın içinden çıkmış insanlarız. Vatandaşın temsilcisiyiz. Biz onların derdine derman olmak için gayret ediyoruz. Aynı dili kullanıyoruz. Aynı onlar gibi oturuyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Onların her meselede sorunlarını çözmek için de gece, gündüz demeden koşturuyoruz, çalışıyoruz, eser ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

- "Muhalefet bile bizi Almanya'yla, İngiltere'yle, ABD'yle kıyaslıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği her yerde milletini temsil ettiğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun, bütün istatistiklerde muhalefet bile bizi Almanya'yla, İngiltere'yle, ABD'yle kıyaslıyor. Onlarla eş konuma geldik. Hele hele liderimiz yurt dışına çıkıyor... Eskiden o yabancı devlet başkanları karşısında biraz ezik duran bizim liderlerimiz karşısında hepimizin içi yanardı. Bizim başbakanımızdı, cumhurbaşkanımızdı. Elbette ki bu milleti temsil ediyordu. Benim de içim yanıyordu. Dün IMF'nin memurları geldiğinde bando takımlarıyla törenlerle karşılanırdı. Gençliğimde hatırlıyorum, Cottarelli törenlerle karşılanırdı. Gittiği her yerde Allah'a hamdolsun bu milleti onurla temsil eden bir Cumhurbaşkanımız var. Şimdi Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde devlet başkanları görüşmek için sıraya giriyorlar. Dün, CNN muhabiriydi galiba, Cumhurbaşkanımıza 'Biden'la görüşmek için bir uğraş verecek misiniz?' diye soruyor. 'Niye uğraşıyorum niye görüşeyim ki' diyor. 'O Biden ise ben de Erdoğan'ım' diyor. Allah'a hamdolsun biz Şuşa'da, orada işgal altındaki topraklardan kurtardık. Mavi Vatan'da hamdolsun Türkiye'nin Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişlettik. Aynı şekilde Suriye'de kendi güvenliğimizi sağlayacak şekilde büyük operasyonlar yapıyoruz. Bunlar kolay işler değil."

Özhaseki, 6'lı masayı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bunların stratejisi 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. AK Parti gitsin, ne olursa olsun'. Gidince ne olacak ya? Siz 7'li masada otururken kendi aranızda kırk kere toplandınız. Hala masadaki oturma düzeninizi tartışıyorsunuz. Hala salona girerken kim önden girecek, kim arkadan çıkacak diye konuşuyorsunuz. Kendi aranızda anlaştığınız tek şey 7'li koalisyon. Bunun da süslü bir adı var, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem. Kırk seferdir oturup sadece bunu bulabildiniz. Peki ben size şimdi soruyorum, Türkiye'nin devasa problemleri karşısında ne düşünüyorsun? Ekonomik problemi nasıl çözeceksiniz? Bol bol vadediyorsunuz, 'Sana da vereceğim, sana da vereceğim. Muhtarlara özel kalem müdürü atayacağım'. Atıyorsunuz ya bol bol keseden, bunun karşısında siz bütçeyi nasıl güçlendireceksiniz? Ekonomide nasıl bir yol izleyeceksiniz? Sosyal meselelerde olaylara nasıl bakıyorsunuz? Bir tane konuşun bakayım, hadi. Bu konulara gelince hiçbirinden ne yazık ki ses yok. Sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' de ne olursa olsun."

Toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, İl Başkanı Adem Yeşildal ve partililer katıldı.

Öte yandan Özhaseki, kentteki programları kapsamında Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı da makamında ziyaret etti.

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