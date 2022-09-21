Bakan Soylu: Kazalarda sıfır can kaybını hedefleyen bir anlayışımız var

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Trafik Kazalarında Olay Yeri Yönetimi Çalıştayı"na katıldı.

Türkiye'nin son 10 yılda trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan iki ülkeden biri olduğunu belirten Soylu, bu durumun Türkiye'nin 21. yüzyılın başından beri yakaladığı istikrar, her alandaki kapasite artışı ve doğru liderliğin sonucu olduğunu söyledi.

Soylu, 2015'te 7 bin 530 olan can kaybının 2020'de yüzde 35,4 oranında azaltılarak 4 bin 866'ya düştüğüne işaret ederek, 2020'deki salgın sürecinin birtakım davranış değişikliklerine neden olduğunu dile getirdi.

Trafik kazalarında 2021'deki can kaybının 5 bin 362 olarak tespit edildiğini aktaran Soylu, "Olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bu yılın 7 ayında geçen yıla oranla yüzde 4,5 daha az durumda." bilgisini verdi.

- "Yıl sonunda can kaybı oranı 100 binde 6 civarında bitecek"

Soylu, trafik kazalarına ilişkin rakamlarda nüfus ve araç sayısının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayarak, "Yıl sonunda genel can kaybı oranı zannediyorum 100 binde 6'lar civarında bitecek. Peki Avrupa'da kaç? 100 binde 3,5, 100 binde 4. Ülkelerine göre değişiyor ama Avrupa Birliğinin ortalaması 100 binde 4." diye konuştu.

Bakan Soylu, trafik kazalarındaki can kaybının Türkiye'de 100 binde 4'e düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

- "Trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı geçen yıl 19,8 milyon oldu"

Kaza ile kazalardaki can kaybını önlemek ve sürücü davranışlarını geliştirmek konusunda stratejik çalışmalar yapıldığını anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Hem farkındalık hem denetimler yaptık. Tabii ki denetim arttıkça işlem sayıları da yüz yüze geldiğimiz insan sayıları da arttı. 2017'de trafikteki kusur sebebiyle yapılan işlem sayısı 10,5 milyondu. Geçen yıl bu sayı 19,8 milyon olarak gerçekleşti. Bu yıl da şu ana kadar bu sayı 15,7 milyondur. Bu yılki işlemlerin 3,8 milyonu elektronik plaka tanıma sistemiyle, 592 bini ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile tespit edilip yapılan işlemlerdir. Yani teknolojiyle harekete geçirmiş oldu."

- "2011-2020 Stratejik Planı başarıyla uygulandı"

Soylu, 2017'de helikopterle 107 saat trafik denetimi yapıldığını, 2021'de 1441 saat uçuş gerçekleştirildiğini aktararak, 397 maket trafik aracının ve 285 maket trafik polisinin sürekli yerlerinin değiştirildiğine işaret etti.

Bu sayede trafik kazalarında ciddi oranda azalma tespit edildiğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafikte 2011-2020 Stratejik Planı ve uygulama dönemimiz bitti. O plandaki hedeflerimize Allah'a şükür ulaşmış olduk. Şimdi sırada 2021-2030 dönemi var. Buna ait 10 yıllık Trafik Güvenliği Strateji Belgemiz var. Bu dönemi sağlıklı takip edebilmek için 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı oluşturuldu ve bu plan adım adım takip edilmektedir. Burada 'Güvenlik Sistem Yaklaşımı' adını verdiğimiz ve ana mantığını da ifade etmeye çalıştığım sıfır can kaybını hedefleyen bir anlayışımız var. İnsanların hata yapmasına fırsat vermeyen bir sistem tanımlıyoruz ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. İnsan, hata yapabilir bir varlıktır ama biz öyle bir sistem kurmalıyız ki ona hata imkanı vermeyelim."

- "El birliğiyle trafik kazası haberlerini unuttuğumuz bir geleceğe ulaşmış olacağız"

Bakan Soylu, Eylem Planı'ndaki önemli başlıklardan birinin de trafik kazalarında olay yeri yönetimi konusu olduğuna ve çalıştayın, olay yeri yönetiminin verimliliğini artırmak için yapıldığına değindi.

Bu kapsamda olay yerinde kurtarılan yaralının hangi hastaneye ne şekilde ulaştırılacağı ve hangi protokolün uygulanacağına dair tabloya ihtiyaç duyulduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah el birliğiyle, ekranlardan isim okunmadığı, trafik kazası haberlerini unuttuğumuz bir geleceğe ulaşmış olacağız. Son bayramlarda, aldığımız tedbirler sayesinde normal günlük trafikteki kayıplarımızın altında sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Demek ki üzerine düşünce yapabilme kabiliyetine hep beraber sahibiz."

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.