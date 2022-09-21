Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama
Isparta'da bir kişinin marketin tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan market sahibi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Eylül 2022 18:02
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.Z'nin markette ölü bulunması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, M.Z. ile bir eğlence mekanında eğlendikten sonra iş yerine gelen market sahibi A.K.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.A tutuklandı.
16 Eylül'de M.Z, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulunmuştu.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!