Doktorlara kadavrasını bağışladı

Daha önce iki kez iş kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü söyleyen 69 yaşındaki Fehmi Demirhan, bugün Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasında doktorların her iki seferde de hayatını kurtardıklarını ve onlara karşı minnet borcu duyduğunu dile getirdi. Demirhan, "Ben onlara borcumu parayla ödeyemem. Bedenim bilime fayda sağlasın" dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ikinci kadavra bağışını aldı. Fehmi Demirhan'ın "ilk bağışçı oldum" diye kendilerine sevinerek geldiğini dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nureddin Cengiz, "Fakültemiz bir buçuk yıldır var olsa da şu an için öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesinde eğitim sürdürmekte. Bina çalışmamız tamamlanmak üzere. Bandırma da Tıp Fakültesi olması sağlık alanında alınacak hizmetleri en üst seviyeye taşıyacaktır. İlk kadavra bağışını aldığımızdan bu yana başvuru ve bilgi alma noktasında yoğun bir talep alıyoruz. Fehmi Bey ilk bağışçı olduğunu düşünüp çok sevinmişti ancak kendisinden önce bu yıl içerisinde bir bağış almıştık. Ben burada Ahmet Yurtkök ve Fehmi Demirhan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Teşekkür töreni Prof. Dr. Nureddin Cengiz'in bağışçılara sertifika vermesi ile son buldu.