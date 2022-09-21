Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı

FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
TOKİ'den indirim kampanyası
TOKİ'den indirim kampanyası
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
FETÖ'den ihraç polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
FETÖ'den ihraç polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı

Ankara'da, kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın ve azmettirici olduğu iddia edilen Akuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Aydın, Akkuş'u öldürdüğünü kabul ederek, 'Amacım öldürmek değildi, bana küfür eden ağzını kırmaktı' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Eylül 2022 23:37
Yazdır
Çekiçli cinayetin zanlısı: Amacım öldürmek değil, ağzını kırmaktı

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, cinayeti işlediği tespit edilen Volkan Aydın hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, öldürülen Akkuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BİR ANDA ÇEKİCİ ALARAK VURMAYA BAŞLADIM'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Volkan Aydın, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık Volkan Aydın, ölen Akkuş ile ortağı Aslan'ın işlettiği kahvehaneye bazı günler oyun oynamak ve alkol almak için gittiğini, olaydan bir gün önce iki ortağın kavgasını ayırmak isterken Akkuş'un kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "Hasan bana küfür edince ben de kendisine vurdum, o esnada düştü. Bunun üzerine beni oradan uzaklaştırdılar. Bir gün sonra Hasan ile konuşmak için akşam saatlerinde kahvehaneye gittim, kapı açıktı, içeride kimse yoktu. Alt katta Hasan'ı gördüm, bana neden küfür ettiğini sorunca aynı ifadeleri kullanmaya başladı. O sırada yerde duran çekiç gözüme takıldı. Bir anda çekici alarak vurmaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Niyetim öldürmek değil, bana küfür eden ağzını kırmaktı" dedi. Sanık Aydın, olayın ani geliştiğini kimseni kendisini azmettirmediğini de sözlerine ekledi.

TARTIŞMADAN SONRA ARAYIP 'ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Tutuksuz yargılanan sanık Örsan Ceyhun Aslan, öldürülen Akkuş ile ortak olduklarını, kahvehanenin devri konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Olaydan bir gün önce kahvenin devri konusunda ortağımla tartıştık. Sanık Volkan ayırmak isterken Hasan küfür etti. O da onu iterek düşürdü. Kahvehanedekilerle birlikte Volkan'ı dışarı çıkardık, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Daha sonra Volkan beni arayarak, Hasan'a yönelik küfürler savurdu ve onu öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine kızdım. Bir gün sonra garson, alt katta Hasan'ı kanlar içinde buldu. Olayla ilgili bilgim bu kadar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim" dedi. Sanık savunmalarının ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Volkan Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Ailesi haber alamıyordu, fabrika bahçesinde ölü bulundu
Ailesi haber alamıyordu, fabrika bahçesinde ölü bulundu
İstanbul'da eczanede genç kadına yumruklu saldırı
İstanbul'da eczanede genç kadına yumruklu saldırı
Dolu yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı
Dolu yağışı zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu
Bakan Kirişci'den helikopter kazası ve Marmaris'teki yangına dair açıklama
Bakan Kirişci'den helikopter kazası ve Marmaris'teki yangına dair açıklama
Musa Anter cinayeti davası 'zaman aşımı' gerekçesiyle düştü
Musa Anter cinayeti davası 'zaman aşımı' gerekçesiyle düştü

Bu Habere Tepkiniz

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, PTT'de 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporları konulu yazısına açılan davada kararını verdi. Daire, düzenlemenin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

>Danıştay 2. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen ve herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın oluşturulan "servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları" düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Bankadan %1,63 Faizli İhtiyaç Kredisi Müjdesi

Bankadan %1,63 Faizli İhtiyaç Kredisi Müjdesi

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/24-ay-20000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=163-faizli-kredi
2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de yarışmacı kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı! Hepimizi kandırmışlar...