FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Milli eğitim müdüründen uyarı: Kaynak kitap talep edildiğini duyuyoruz
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Yangın helikopteri kazasına soruşturma başlatıldı
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
Biden da Erdoğan'ın tezini savundu: BM'nin yapısı değişmeli
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
İKM'leri taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist tutuklandı
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
AK Parti, kararsız seçmeni mercek altına aldı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Zimmetine 4 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Koca'dan iki hastanenin kapatılacağı iddialarına açıklama
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Bakan Bozdağ: Her hakim savcının yanında bir yardımcı olacak
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
Meteorolojiden dört bölge için yağış uyarısı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yine karar çıkmadı
TOKİ'den indirim kampanyası
TOKİ'den indirim kampanyası
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
YÖK'ün genç araştırmacılara yabancı dil destek programı başlıyor
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
Anayasa Mahkemesinden 'öğrenim kredisi borcu' kararı
FETÖ'den ihraç polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
FETÖ'den ihraç polisin gizlediği cinayet 28 yıl sonra aydınlatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Başöğretmenlik eğitim programının süresi 25 Eylül'e kadar uzatıldı
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Tüketici Hakem Heyeti başvurularında üst sınır yükseltildi
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Kızaktaki kamu görevlileri bilgi sızdırıyor
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
Fahiş fiyata 'yasal' müdahale
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
6'lı masada ortak aday yok ortak liste var
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Okul müdüründen veliye darp iddiası: Soruşturma başlatıldı
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Fatih'te 2 polisi vuran şüpheli aynı gece bir cinayet daha işlemiş
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi talimatı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

FED kararı sonrası Dolar, Euro, altın ne kadar oldu? Piyasaların merakla beklediği FED kararı açıklandı. Politika faizi 75 baz puanlık artışla yüzde 3,25'e yükseldi. ABD Merkez Bankası tarafından açıklanan kararın ardından döviz kuru ve altında dalgalanma yaşandı. Karar öncesi dolar artış gösterirken, altın dibe vurmuştu. Peki; FED kararı sonrası Dolar, Euro, altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 21 Eylül 2022 23:43
Yazdır
FED kararı sonrası dolar, euro ve altında son durum

FED kararı sonrası Dolar, Euro, altın ne kadar oldu? Piyasaların gözü kulağı FED kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası 5. kez faiz artırımına gitti. Politika faizi 75 baz puanlık artışla yüzde 3,25'e yükselirken, dolar ve altında ufak bir düşüş yaşandı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

FED politika faizini 75 baz puan artırarak, faizi 3.00-3.25 bandına yükseltti.

FED KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

Dolar endeksi güne yüzde 0.15 yükselişle 110.36 seviyesinde başlamış, gün içerisinde 110.80'i aşarak 20 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Yurtiçinde ise dolar/TL sabah saatlerinde 18.31'den işlem gördü. Gün içinde 18.34'e kadar çıktı. FED kararının ardından dolar 18,33'e geriledi.

FED KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR?

FED kararı öncesi gram altın alış fiyatı 1.000 lira altına gerilemişti, faiz artımının ardından gram altının alış fiyatı 976,46'e düşerken, satış fiyatı ise 976,74 oldu.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 59 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,99, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyir sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirtti.

KAPAT [X]

Veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.300 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
EYT'de son durum: Staj sigortası geçerli mi?
Togg, Galataport İstanbul'da sergileniyor
Togg, Galataport İstanbul'da sergileniyor
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
OMÜ'den 'personel zammı ve toplu iş görüşmesi' açıklaması
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek

Bu Habere Tepkiniz

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

PTT personeline performans kriteri konması hukuka uygun bulundu

Danıştay 2. Dairesi, PTT'de 399 sayılı KHK'ye Tabi Sözleşmeli Personelin 2017 Yılı Sicil ve Başarı Değerlendirmesi Raporları konulu yazısına açılan davada kararını verdi. Daire, düzenlemenin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

Danıştay: Kadroya bağlı olmayan 'görev unvanı' ihdas edilemez

>Danıştay 2. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen ve herhangi bir kadroya bağlı olmaksızın oluşturulan "servis yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları" düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Bankadan %1,63 Faizli İhtiyaç Kredisi Müjdesi

Bankadan %1,63 Faizli İhtiyaç Kredisi Müjdesi

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/24-ay-20000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=163-faizli-kredi
2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

2022 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli!

Okul müdürlerinin, norm kadro modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları, MEB'in resmi yazısı gereğince öğretmenlere tebliğ edilmek zorundadır. Ders yükünün ve şube sayısının az girilmesi halinde bazı öğretmenler norm fazlası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenler ısrarla, okul müdüründen, norm kadro modülüne girdiği bilgileri istemeli, yanlış bilgi gerilmişse itiraz etmeli ve daha sonra sorun oluşmaması için bir örneğini fotokopi olarak almalıdır.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

25 yıldan az hizmeti olan memur emekli olabilir mi?

2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş + 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyet eğitiminde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Amaç, sürücülere emniyet kemeri takma alışkanlığını kazandırmak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

KPSS'de yeni sürecin ilk sınavları yapıldı

Temmuz ayında yapılan sınavın iptaliyle yenilenmesine karar verilen KPSS'de Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavı dün yapıldı. Adaylardan bazıları soruların daha zor, bazıları ise daha kolay olduğunu söyledi. Diğer sınavlar 24 Eylül-2 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 21 Ekim'de açıklanacak
KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları adayların erişimine açıldı.
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafa vuruşu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti. Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 41 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022.
Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de hepimizi kandırmışlar...

Milyoner'de yarışmacı kamera arkası sırrını ağzından kaçırdı! Hepimizi kandırmışlar...