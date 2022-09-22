500 bin konut böyle olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular sürerken, inşa edilecek dairelerin planları belli oldu.

500 bin sosyal konutun bulunacağı projede daireler, İstanbul'da Esenler Belediyesi-TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evler model alınarak inşa edilecek.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat gezerek onay verdiği daireler, hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Yeni Şafak, Esenler'deki örnek eşyalı ve boş daireleri görüntüledi.

KİŞİ BAŞI 17 M2 YEŞİL ALAN

Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar beş katlı. Doğal gaz ve ısı yalıtımın olacağı binaların altında kapalı otopark bulunuyor. Yeşille iç içe projede kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor.

Konutlar çocuk oyun alanları, cami, okul ve hastanelere yürüme mesafesinde. Ayrıca büyük bir spor tesisi de bulunuyor.

EBEVEYN BANYOSU VAR

Model kentsel dönüşüm projesindeki 3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10'ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor.

12 metrekare büyüklüğündeki mutfak ise kullanışlı dolapları ile göz dolduruyor. 3+1 daireler ise geniş aileler için ideal görüntü veriyor.

KÜÇÜKLER AMERİKAN MUTFAKLI

Sosyal konut projesinde 2+1 daireler 80 ile 100 metrekare arasında yükselecek. 80 metrekare olanlarda Amerikan mutfak, 100 metrekare olanlarda ise 12 metrekare mutfak olacak. 100 metrekarelik dairede 23 metrekare salon, 6 metrekare balkon, 11 metrekare çocuk odası, 12 metrekare ebeveyn odası var.

Yüzler gülüyor

Tamamlanan TOKİ Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutlarına yerleşen vatandaşlarla konuştuk. Volkan Çolak, "Çok beklemedik. Pandemi olduğu için 1 yıl geç teslim aldık. Esenler Oruç Reis'ten buraya taşındık. Çünkü binamız çok eskiydi. Artık depreme dayanıklı bir evimiz oldu. Memnunuz" dedi.

Daireyi dükkanıyla takas ettiğini söyleyen Muhittin Görgeç ise şunları söyledi: "1 aydır buradayız. Memnunuz, çok kullanışlı bir ev. Eski evimizle kıyas bile edilemez. Yapanlardan Allah razı olsun."

Burak Doğan Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak