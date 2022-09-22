Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 09:51
Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!