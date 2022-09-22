Dolar günü 18,36 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,36 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 18:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,3240
|18,3250
|18,3630
|18,3640
|Avro
|18,1370
|18,1380
|18,0290
|18,0300
|Sterlin
|20,7240
|20,8280
|20,6350
|20,7390
|İsviçre Frangı
|18,9560
|19,0510
|18,6500
|18,7450
|ANKARA
|ABD Doları
|18,2940
|18,3740
|18,3330
|18,4130
|Avro
|18,0970
|18,1770
|17,9890
|18,0690
|Sterlin
|20,6640
|20,8740
|20,5750
|20,7850