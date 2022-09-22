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Sağlık Bakanı Koca'dan '85 bin personel alımı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak. 85 bin kişinin alımında ağırlıklı olarak 32 bin poliklinik odamıza tıbbi sekreter almak istiyoruz. Dolayısıyla çok gecikmeden zannediyorum 3 veya 4 hafta içerisinde ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Ama bu yıl için 85 binin hepsini almak istiyoruz ve alacağız. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi ve tereddüttü olmasın ve sabırla bekleyelim" diye konuştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Eylül 2022 21:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, ilki düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'nın açılış töreninin ardından alandaki stantları gezdi. Bakan Koca ve Azerbaycanlı mevkidaşı Musayev, fuar alanını gezdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, birliğini hissetmekten mutluluk duyduğunu belirten Bakan Koca, "Biz geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yaşanan deprem, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerde davet beklemeden koşarak gelip zor günümüzde yanımızda ilk olan kardeşlerimizi unutmadık. Kardeşlik hukukunun bir gereği olarak aynı şekilde onların zor gününde de ilk biz yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın İlham Aliyev cenaplarının gösterdikleri hedef doğrultusunda sağlık alanında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için değerli Teymur kardeşim ile yakın bir iş birliği içindeyiz. Biraz önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık İş Forumu'nun verimli olacağına ve sektör için yeni iş birliği imkanları oluşturacağına olan inancım tamdır. Öğleden sonra sayın bakanımızı makamında ziyaret edip sağlık alanındaki diğer iş birliği fırsatlarını ele alacağız. Daha sonra da büyükelçiliğimizi ziyaret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yarın ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde 44 günlük muharebe sonrasında işgalden kurtarılan Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaret edeceğini söyleyen Koca, "Bu vesileyle göstermiş oldukları içten misafirperverlikten dolayı değerli meslektaşım ve kıymetli kardeşim Teymur Musayev'e sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum, kardeşliğimiz daim olsun, Allah sizleri korusun" diye konuştu.

"Onkoloji ve diğer hastanemiz hizmet vermeye devam edecek, bir takım algılara inanmayalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'nın en büyük şehir hastanelerinden ikincisi olan Etlik Şehir Hastanesinin açılışının yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dört bin yatağın üzerinde olan bin dönüm arazi üzerinde kurulan 220 binlik alan üzerine inşa edilen 1 milyon 155 bin kapalı alanlı, en son teknolojiyle donatılmış ikinci şehir hastanemizi Ankara'ya açmış oluyoruz. Daha önce planlanan yani kamu-özel iş birliği modeli ile planlanma döneminde planlanırken hangi hastanelerin yerine açılacağı şeklinde bir plan yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yapılırken bu hastanelerin özellikle depremle ilgili sorunu olup olmadığı düşünülerek de bir plan yapılmıştı. Yani eski hastanelerimizdi ve biz çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması daha önce, on yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Yani o hastanelerimizde sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek. Bazılarının iddia ettiği gibi 'onkoloji hastanemiz kapanıyor, yıllardır hizmet veren bu hastanedeki alt yapıyı biliyoruz, bu hastanemiz de kapatılıyor yeni hastane için' gibi bir takım algılara inanmayalım. Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek" dedi.

"Etlik Şehir Hastanesi oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı"

Koca, "Hiçbir hastanemiz bundan sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacak. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları, yer yer bu anlamda insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecek mi, tabii ki olacak. Etlik Şehir Hastanesi son nokta, en son noktada hastanın gelebileceği ve bütün sorunlarının çözüm geliştirilebileceği bir merkez olarak inşa edildi. Yani oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı. Dolayısıyla burayı en iyi mükemmeliyet merkezilerinin olduğu bir alt yapıyla bizim açmamız gerekiyor. Bu çerçevede de biz bir takım hastanelerimizden yer yer insan kaynağı boyutuyla istifade edebilecek miyiz, tabii ki etmiş olacağız. Ama bu hastanelerimiz hizmetlerine devam edecek, sağlık hizmeti devam edecek" diye konuştu.

"Kadro olarak da 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz"

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçlarının daha açıklanmadığını belirten Bakan Koca, "Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. Kadro olarak da 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluğun olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Koca, "Bunun dışında özellikle demin de sorduğunuz son dönemde beyaz reform diye adlandırdığımız yeni dönemde kamuya dönüşün çok yoğun olduğunu ve bununla ilgili bir talep olmuştu, 7 bin 250'yi geçmiş oldu. Bununla ilgili de 8 bini geçen bir kadro açıklaması oldu. Önümüzdeki dönemde de kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için cazip olacağını, hem uzmanlık öğrencisi kadrolarının doluluğunda hem de önümüzdeki dönemde bu kadrolara olan müracaatlarda kamunun ne kadar güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte göreceğiz" dedi.

"85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak, bu konuda hiç kimsenin bir endişesi ve tereddüdü olmasın"

Personel alımı ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini belirten Koca, "85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak. 85 bin kişinin alımında ağırlıklı olarak 32 bin poliklinik odamıza tıbbi sekreter almak istiyoruz. Dolayısıyla çok gecikmeden zannediyorum 3 veya 4 hafta içerisinde ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Ama bu yıl için 85 binin hepsini almak istiyoruz ve alacağız. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi ve tereddüttü olmasın ve sabırla bekleyelim" diye konuştu.

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